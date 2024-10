Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,96 EUR abwärts.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 15,96 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,87 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.835.938 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 6,59 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,44 EUR am 25.10.2023. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 40,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,661 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,81 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,23 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,45 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

