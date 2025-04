Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag stärker

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 18,47 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 18,47 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,73 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.341.757 Deutsche Bank-Aktien.

Am 26.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,54 EUR an. 27,42 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 33,59 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,999 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 22,50 EUR angegeben.

Am 30.01.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,60 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,83 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien unter Druck: Zollpanik erwischt Bankensektor

Deutsche Bank-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Buy in neuer Analyse

JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Deutsche Bank-Aktie