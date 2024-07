Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag im Minus

Kurs der Deutsche Bank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 15,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 15,37 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,43 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 107.365 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 9,26 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 39,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,450 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,666 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 17,11 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,56 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,97 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienempfehlung Deutsche Bank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse