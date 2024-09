Deutsche Bank Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Bank am Mittag zu

So entwickelt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 14,43 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 14,43 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 14,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,27 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.248.697 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 17,92 Prozent zulegen. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 17,23 Mrd. EUR gegenüber 14,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

