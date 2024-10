Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Mit einem Kurs von 16,27 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,27 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,39 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,20 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 16,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.612.993 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 4,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 41,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,661 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,450 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,81 EUR aus.

Am 24.07.2024 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,43 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 23.10.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 29.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,40 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

