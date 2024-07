Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 15,18 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 15,18 EUR nach. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 15,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.013 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 17,01 EUR markierte der Titel am 26.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 12,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,44 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,11 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 17,26 Mrd. EUR gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

