Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag höher

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 9,23 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,30 EUR aus. Mit einem Wert von 9,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.856.009 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Bei 7,53 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 22,60 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,96 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 6.650,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,02 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Deutsche Bank ernennt Richard Stewart zum Konzern-Treasurer

Deutsche Bank-Aktie dennoch tiefer: Fitch belässt Rating der Deutschen Bank bei BBB+

Deutsche Bank-Aktie legt zu: Deutsche Bank will Onlinebanken mit neuem Angebot Konkurrenz machen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com