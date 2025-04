Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank büßt am Mittwochvormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 20,66 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 20,66 EUR abwärts. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 20,52 EUR. Bei 20,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 313.723 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 12,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 40,62 Prozent sinken.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,21 Prozent auf 14,60 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte Deutsche Bank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

