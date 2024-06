Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 14,51 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 14,51 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,63 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 14,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.350.751 Stück.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Mit einem Zuwachs von 17,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.06.2023 (8,90 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 38,65 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,56 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,26 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

