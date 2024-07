Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 15,40 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 15,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,43 EUR zu. Bei 15,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.738.523 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,666 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,26 EUR je Aktie belaufen.

