Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 15,06 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 15,06 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,08 EUR an. Mit einem Wert von 14,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 758.880 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 9,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 59,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,663 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,45 EUR.

Am 24.07.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,36 EUR je Aktie.

