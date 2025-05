Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 24,99 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,15 EUR. Bei 24,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.229.265 Deutsche Bank-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 50,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,25 EUR.

Am 29.04.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,01 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

