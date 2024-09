Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 15,21 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 15,21 EUR. Bei 15,22 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.382.460 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Gewinne von 11,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 19,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,23 Mrd. EUR – ein Plus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 14,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank baut Filialstandorte in Deutschland ab - Aktie im Minus

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Stabiler Handel: LUS-DAX notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages