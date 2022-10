Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nordwärts

Das Papier von Deutsche Bank legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 8,92 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 8,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,88 EUR. Zuletzt wechselten 367.817 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,64 EUR. Gewinne von 39,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 03.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,08 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.650,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.214,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.10.2023.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie höher: Razzia bei der Deutschen Bank wegen CumEx-Ermittlungen

September 2022: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Deutsche Bank-Aktie etwas leichter: Deutsche Bank holt neue Managerin für Asien-Geschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com