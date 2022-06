Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagmittag mit Kursplus

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 20.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 9,54 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,47 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.836.318 Deutsche Bank-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 34,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 16,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,97 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2022 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.328,00 EUR – ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 7.222,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 27.07.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

