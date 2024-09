Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Deutsche Bank im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 15,42 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 15,42 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 15,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,42 EUR. Bisher wurden heute 1.801.534 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 9,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,44 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 38,80 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,45 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank ebenfalls 0,43 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 17,23 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,45 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

