Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 10,18 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 10,18 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 10,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,09 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 783.285 Deutsche Bank-Aktien.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,39 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 40,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,65 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,33 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,41 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

