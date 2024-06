Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag fester

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,85 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,85 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,08 EUR. Mit einem Wert von 14,83 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.751.144 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 12,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,05 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 64,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,663 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

