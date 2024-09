Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 202,90 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 202,90 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 203,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 203,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.649 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 203,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 0,39 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 32,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 205,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,45 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

