Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 282,90 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 282,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 284,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,20 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 21.829 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 284,70 EUR erreichte der Titel am 04.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 0,63 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,82 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,24 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 238,13 EUR an.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

