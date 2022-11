Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 160,00 EUR. Bei 159,80 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 161,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.287 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,04 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 17,82 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 187,38 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.090,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 837,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2022 auf 8,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie schwächelt: Start von neuem Anreizprogramm für Clearing-Kunden

So stuften die Analysten die Deutsche Börse-Aktie im vergangenen Monat ein

Portfolio-Anpassungen: Wann lohnt sich Rebalancing - und wann nicht?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com