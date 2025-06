Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 282,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 282,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 281,90 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 89.453 Aktien.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 4,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 176,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,27 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 264,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Mai 2025: So schätzen Experten die Deutsche Börse-Aktie ein

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 10 Jahren abgeworfen