Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 186,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 186,90 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 186,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.139 Deutsche Börse-Aktien.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 194,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 4,09 Prozent zulegen. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,35 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 203,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Deutsche Börse dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,17 EUR je Aktie belaufen.

