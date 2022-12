Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag freundlich

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 173,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 173,75 EUR. Bei 173,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.469 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 180,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 27,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 189,72 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.090,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 837,90 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.02.2024 dürfte Deutsche Börse die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 8,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie: Was Analysten von Deutsche Börse erwarten

Porsche-Aktien im Plus: Porsche AG könnte wohl bald im DAX vertreten sein - neben Porsche SE

Deutsche Börse will DAX behutsam reformieren - "Die Marke darf nicht leiden" - Aktie etwas stärker

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com