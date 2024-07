Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Mittag vor

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 187,55 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 187,55 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 188,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 186,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.387 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 markierte das Papier bei 194,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 3,89 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 18,64 Prozent sinken.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,97 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,13 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Börse wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

