Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 182,75 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 182,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,55 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.891 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,85 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 16,50 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren verdient

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone