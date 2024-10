Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 211,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 211,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 211,00 EUR ab. Bei 211,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.964 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,90 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Abschläge von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,06 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 213,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,53 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

