Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 269,20 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 269,20 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 269,10 EUR ein. Bei 271,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 110.897 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,32 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,51 Prozent.

Nach 4,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,26 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 263,11 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

