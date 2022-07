Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12.07.2022 16:22:01 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 163,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 164,50 EUR. Bei 160,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214.881 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 169,95 EUR markierte der Titel am 26.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 3,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 20,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,93 EUR an.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.061,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,10 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Deutsche Börse.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,63 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Börse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Börse: Bestand von Xetra-Gold gestiegen

Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com