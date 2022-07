Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Vormittag ins Plus

Um 12.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 161,50 EUR zu. Bei 161,65 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 160,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.022 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 169,95 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,93 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 25.04.2022 vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.061,60 EUR im Vergleich zu 855,10 EUR im Vorjahresquartal.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 26.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Erste Schätzungen: Deutsche Börse stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Deutsche Börse: Bestand von Xetra-Gold gestiegen

Deutsche Börse-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse