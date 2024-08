Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 186,95 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 186,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 187,55 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 186,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 186,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.048 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 194,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 4,23 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,04 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 205,33 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände