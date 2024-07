Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 192,75 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 192,75 EUR zu. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.972 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 194,85 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 26,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,44 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 855,30 Mio. EUR gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,21 EUR im Jahr 2024 aus.

