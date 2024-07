Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 191,00 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 191,00 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 191,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 190,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.709 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,02 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Mit einem Kursverlust von 20,10 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,98 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,44 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,21 EUR je Aktie aus.

