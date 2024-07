Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Vormittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 190,65 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 190,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 190,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 190,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 2.966 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,85 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,20 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,96 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,98 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,44 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Deutsche Börse dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

