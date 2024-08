Deutsche Börse Aktie News: Anleger greifen bei Deutsche Börse am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 193,10 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 193,10 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 193,15 EUR. Bei 192,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.372 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2024 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 0,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,04 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,33 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Börse.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

