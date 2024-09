Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 206,20 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 206,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 206,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 189.296 Stück.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 210,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 210,33 EUR an.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Deutsche Börse dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,48 EUR je Aktie.

