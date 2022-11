Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag mit Verlusten

Um 12:22 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 169,35 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 169,20 EUR ein. Bei 170,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 46.984 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 175,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,71 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 187,38 EUR an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,11 Prozent auf 1.090,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 837,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 07.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,04 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse will DAX behutsam reformieren - "Die Marke darf nicht leiden" - Aktie etwas stärker

Deutsche Börse-Aktie schwächelt: Start von neuem Anreizprogramm für Clearing-Kunden

So stuften die Analysten die Deutsche Börse-Aktie im vergangenen Monat ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com