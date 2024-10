Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 216,90 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 216,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 215,80 EUR aus. Mit einem Wert von 217,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 93.227 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,83 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 152,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,05 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 214,67 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

