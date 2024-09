Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 201,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,5 Prozent auf 201,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 200,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 205,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 139.118 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,00 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 24,23 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,05 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 210,33 EUR aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

