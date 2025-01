Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Mittwochvormittag an

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,60 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 233,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 233,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.234 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 233,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 0,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,38 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,07 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 223,78 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

