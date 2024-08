Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 198,45 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 198,45 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 198,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 197,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.230 Deutsche Börse-Aktien.

Am 23.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 198,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,04 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 205,33 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,45 EUR im Jahr 2024 aus.

