Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 274,10 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 274,10 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 275,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 274,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.272 Deutsche Börse-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,30 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2025. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,30 EUR am 07.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 35,68 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 263,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 11,32 EUR je Aktie aus.

