Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 274,00 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 274,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 274,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.774 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 294,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,30 EUR am 07.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 35,66 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,27 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,11 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,32 EUR je Aktie.

