Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 186,50 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 186,50 EUR ab. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 185,95 EUR ab. Bei 186,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 5.872 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,85 EUR erreichte der Titel am 28.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 4,48 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Abschläge von 18,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,99 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 204,44 EUR.

Am 17.02.2020 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,23 EUR im Jahr 2024 aus.

