Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 210,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 210,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 211,60 EUR an. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 210,70 EUR ein. Bei 211,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 10.514 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 211,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Börse-Aktionäre 3,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 212,78 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.10.2025 dürfte Deutsche Börse die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,51 EUR fest.

