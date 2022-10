Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 161,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 161,30 EUR. Mit einem Wert von 162,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.580 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 175,90 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 19,07 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 187,38 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 19.10.2022 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS lag bei 2,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 837,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 30.10.2023 dürfte Deutsche Börse die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

