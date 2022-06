Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 28.06.2022 09:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 158,80 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 159,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,65 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 159,75 EUR. Zuletzt wechselten 12.016 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 6,56 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,35 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 25.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.061,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 855,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen. Am 26.07.2023 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,33 EUR fest.

