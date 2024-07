Blick auf Aktienkurs

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag höher

29.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 189,45 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 189,45 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 190,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,75 EUR. Zuletzt wechselten 4.310 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Am 28.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 19,45 Prozent Luft nach unten. Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,89 EUR an. Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 15.10.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Börse-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels im Minus Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com