Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Das Papier von Deutsche Post legte um 05.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 36,03 EUR. Die Deutsche Post-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,06 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.221 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Post-Aktie somit 41,30 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 33,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,75 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 58,66 EUR angegeben.

Deutsche Post ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.860,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.593,00 EUR ausgewiesen.

Deutsche Post wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

