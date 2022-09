Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,76 EUR. Der Kurs der Deutsche Post-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,85 EUR zu. Bei 35,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Post-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 72.599 Stück gehandelt.

Bei 61,29 EUR markierte der Titel am 17.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 41,66 Prozent Luft nach oben. Am 13.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 6,92 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,27 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Deutsche Post ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.029,00 EUR im Vergleich zu 19.473,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Deutsche Post dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Post ein EPS in Höhe von 4,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Wie Experten die Deutsche Post-Aktie im August einstuften

Post-Aktie höher: Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen

Deutsche Post-Aktie gibt nach: Deutsche Post hebt Paketpreise für Geschäftskunden an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com